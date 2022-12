Regionali Lombardia | Vittorio Feltri | “Sono guarito | mi candido con Fratelli d’Italia”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il giornalista bergamasco, direttore editoriale di Libero, èdal cancro al seno e torna a candidarsi. Dopo l’elezione a consigliere comunale di Milano ha annunciato che correrà anche per un seggio al Pirellone. Sempre nelle liste di. “Finalmente, basta guai, intendo candidarmi per leinnelle liste diin omaggio a Giorgia Meloni che stimo molto”, ha scritto su Twitter il giornalista e già consigliere a Palazzo Marino, carica che aveva poi lasciato dopo pochi mesi per motivi di salute. Soffermato sugli avversari di Attilio Fontana, il governatore uscente e ricandidato dalla coalizione di centrodestra, ha osservato: “Non ho niente ...