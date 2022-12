Regionali Lombardia | cresce la fronda grillina che si oppone all’accordo con il Pd Toninelli | «Basta stimare un partito che non ha nulla di stimabile»

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 dicembre 2022) «Io dico “no”con il Pd in». Laconico, ma esplicito, il titolo del post che Danilopubblica a commento del possibile accordo tra Movimento 5 stelle edemocratico per sostenere la candidatura del Dem Pierfrancesco Majorino alla presidenza della Regione. L’intesa dovrà essere sottoposta al voto degli iscritti sulla piattaforma Skyvote, ma l’apertura di Giuseppe Conte a un’eventuale alleanza è stata interpretata da tanti come una sorta di indicazione di voto. Anche perché nel Lazio, seppure nell’ultima legislatura i grillini abbiano governato insieme ai Dem, non è stata data agli iscritti la stessa opportunità di espressione online: in nessuna fase si è aperto un minimo spiraglio di sostegno ad Alessio D’Amato, anche lui del Pd e candidato alla presidenza nella tornata del 12 e 13 ...