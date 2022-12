Regionali Lazio | Mantuano Lega | “Sosterrò Giannini | stessa cosa farà il Comitato 500”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ostia – “A poco meno di due mesi dalla data del voto per lenel, su tutto il territorio iniziano a delinearsi le alleanze elettorali per riportare persone esperte tra i banchi della Pisana”. A parlare è Luca, tra i massimi esponenti dellanel Municipio X di Roma, già consigliere e vicecapogruppo, primo degli eletti tra le fila del partito di Salvini sul territorio nel 2021, che annuncia: “Da mentore del500, una delle più suggestive realtà territoriali, nata sul litorale romano un mese fa, ho visto crescere in pochissimo tempo il numero delle adesioni (già oltre un centinaio in poche settimane, numero in continua crescita) annuncio che al voto di febbraio sosterremo Daniele) già consigliere regionale in carica, ...