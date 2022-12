Raspadori | il messaggio per i tifosi napoletani

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il Napoli si allena in Italia da qualche giorno: arriva ildi Giacomoprima delle amichevoli con Villareal e Lilla. Il club azzurro giocherà con il Villareal il 17 dicembre, poi dopo quattro giorni, il 21 dicembre ci sarà l’amichevole col Lilla. Un pieno di calcio, anche se non partite ufficiali, che serviranno a Spalletti per testare le condizioni fisiche e psicologiche dei suoi giocatori in vista della ripresa delle competizioni. Il Napoli ha già dato dimostrazione di non volere perdere nemmeno le amichevoli. Gli azzurri hanno vinto i test match giocati in Turchia contro Antalyaspor e Crystal Palace e vogliono continuare a crescere di condizione anche nei match contro Villareal e Lilla. Due sfide in cui si annuncia un ottimo seguito di pubblico. Oggi è arrivato anche ildi...