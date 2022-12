«Quel medico mi aveva rovinato la vita» | lo sfogo del killer dopo la lite con l’accetta nel parcheggio dell’ospedale

(Di giovedì 15 dicembre 2022) «Mi hala». Con queste parole Benedetto Bifronte, il 62enne che ha colpito alla testa con un’accetta neldi San Donato Milanese ilGiorgio Falcetto, 76 anni, morto ieri sera all’ospedale San Raffaele di Milano, ha tentato di giustificare l’aggressione aldi origini biellesi. Il 62enne,essere stato rintracciato e fermato dai carabinieri a Rozzano, durante l’interrogatorio ha sostenuto di aver conosciuto Falcetto durante un ricovero in pronto soccorso, in cui ilnon l’avrebbe curato a dovere. Bifronte ha raccontato che la mattina dell’omicidio, si è recato al pronto soccorso del Policlinico San Donato per alcuni dolori al petto, ma vista la lunga fila d’attesa ha deciso di lasciare ...

E mentre si trovava nel parcheggio, secondo quanto riferito agli agenti, il 62enne ha raccontato di aver riconosciuto ilche "due anni fa mi aveva fatto una flebo" e che, a suo dire, gli ...