Quando la corruzione è strategica

deQuo

Un tale modo di procedere, peraltro, 'diventa anche fonte di sviste e di errori, comesi ..." non solo repressivo ma educativo " di quei comportamenti che alimentano l'illegalità e la,......corrotti o collusi possano svolgere una importante attività per tanti anni e sino anon ... lae la collusione. Ma questa deve avere il massimo dell'equilibrio e svolgere, sempre, ... Tipi di corruzione: quali sono, quando è reato e come viene punito Era molto noto e conduceva un programma radiofonico: la polizia ha accusato due importanti funzionari governativi ...«Sono arrivata nell'ottobre 2002, quindi sono 20 anni che sono qua, ho sempre considerato l'Italia come casa, ma in realtà ormai sono più londinese» ...