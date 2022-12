(Di giovedì 15 dicembre 2022) Marco, capogruppo bergamasco di ID e eurodeputato della, ha accettato di rispondere a qualche domanda sullo scandaloche ha recentemente travolto il parlamento europeo e il colAntonio Panzeri, ex eurodeputato socialdemocratico anche lui originario di Bergamo., conosceva bene Panzeri? Tra deputati italiani ci si conosce più o meno tutti, anche se non ho avuto particolarmente a che fare con luici occupavano di tematiche differenti, essendo lui molto interessato ad affari esteri e diritti umani e io maggiormente concentrato sulle tematiche economiche. Al di là delle differenti posizioni politiche, che idea si è fatto della vicenda? Non nascondo che la prima sensazione che ho avuto è stata di. Ferme restando le cautele ...

... di firmare la risoluzione comune di condanna sul casoredatta in questi giorni dai ... Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco(presidente gruppo ID) e Marco Campomenosi (...Sulla vice - presidente del Parlamento europeo , travolta dallo scandalo, pendeva la ... Per il leader del gruppo ID, il leghista Marco, infatti è l'occasione di saldare qualche ... Qatargate, Zanni (Lega): "Ho provato disgusto. Perché ci hanno escluso dagli organi di controllo" La questione della presunta infiltrazione corruttiva - a suon di sacchi pieni di cartamoneta - del Qatar nelle istituzioni europee, con un ex eurodeputato italiano del PD finito agli arresti insieme c ...