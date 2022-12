Qatargate | Schlein | ' uso strumentale mia foto con Panzeri | garantista ma fatti gravissimi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic (Adnkronos) - Lacon? "Un utilizzo. La condanna per quello che sta accadendo è netta.lo conosco, eravamo eurodeputati nello stesso periodo. Sospetti? No, altrimenti mi sarei rivolta alle autorità, non c'era nessun elemento per pensare a episodi così gravi. Vedremo le indagini, ma quando c'è flagranza anche le persone più garantiste come me hanno motivo di ritenere che isono". Lo ha detto Elly, a 'Agorà, a proposito dellache la ritrae cona una manifestazione ai tempi in cui erano colleghi a Strasburgo.