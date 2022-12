Qatargate | rivincita di Salvini | Fango su di noi e a loro milioni dai Paesi islamici

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Anche Matteointerviene sullo scandaloche stra travolgendo il Parlamento europeo. "Da anni infangano la Lega cercando rubli (che non ci sono) con articoli, inchieste e commissioni, ma allo stesso tempo gli passavano sotto il nasodi euro in corruzione dai. Penosì", è la riflessione che il leader della Lega e vicepremier ha affidato alle chat degli eletti del partito, commentando appunto gli sviluppi del. E' lo stesso tipo di ragionamento che fa anche il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani di FdI: "Da sinistra per anni hanno fatto la lezione morale e ora sono a pezzi, con il discredito gettato sulle istituzioni". Intanto, la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, promette massimo rigore: "Al Consiglio ...

'Le responsabilità penali sono personali. Certo è che in alcuni casi c'è una sorta di doppia morale, di ipocrisia. E questo vale soprattutto a sinistra. Quando le cose le fanno gli altri sono corrotti ...