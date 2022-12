Qatargate | nel mirino ci sono «60 eurodeputati»

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L'inchiestasarebbe cominciata nel 2021 e sembra allargarsi giorno dopo giorno. Oggi i pm avrebbero neloltre 60, la maggior parte farebbe parte del gruppo dei socialisti ma non mancano esponenti anche in altri gruppi. Stando alle prime indiscrezioni sarebbero coinvolti, oltre ai nomi già noti, anche altri 4 europarlamentari. A dare il via all'inchiesta che ha fatto emergere il più grave caso di corruzione della storia della Ue, è stata l'agenzia interna per la sicurezza dello stato del Belgio che per mesi ha lavorato con i servizi segreti di altri 5 paesi. Come riportato dal giornale Belga De Standaard non si sa quale sia la fonte sulla soffiata degli 007 belgi, ma tutto sembra ruotare attorno a personaggi italiani.