Qatargate | l' ombra di George Soros | quel filo che lega tutti gli arrestati

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) C'è uncheglie chi è stato solo sfiorato e non indagato per il: sono"alleati affidabili" di, rivela Fausto Biloslavo su Il Giornale, e sonofavorevoli alle Ong e ai migranti. Il Qatar, infatti, aveva messo in piedi pure un gruppo di amicizia di tredici eurodeputati non coinvolti nell'inchiesta. Ieri 13 dicembre il presidente, il centrista spagnolo Jose Ramon Bauza, ha annunciato la sospensione del gruppo. La decisione è stata presa "alla luce dei gravissimi avvenimenti degli ultimi giorni, e in attesa che si vada a fondo della questione", ha fatto sapere l'esponente del partito centrista Ciudadanos e del gruppo Renew Europe. Bauza, pur non essendo indagato, si è trovato costretto a smentire di ...