Qatargate | gli italiani pagati dai servizi segreti del Marocco

In questo casoinquirenti belgi non hanno la certezza che alla fineitaliani si siano recati in Marocco. La rete quindi si muoveva tra Rabat, Varsavia e Bruxelles con Giorgi che era una ......un'organizzazione utilizzata dal Marocco e dal Qatar allo scopo di interferire e condizionare... La tangentopoli delsvelata dai servizi segreti belgi GIUSEPPE SALVAGGIULO, MONICA SERRA 15 ...Sarebbe stato un blitz degli 007 a scoperchiare il vaso di Pandora della corruzione. E si apre anche la pista delle influenze dal Marocco. Fermo confermato per Panzeri e Giorgi ...Il cratere aperto dall'esplosione del Qatargate si allarga sempre di più. Francesco Giorgi, l’ex assistente di Antonio ...