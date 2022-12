Qatargate | Giorgi ha confessato | gestiva lui i soldi Media | coinvolti almeno 60 eurodeputati

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Davanti agli inquirenti belgi Francesco, compagno della ormai destituita vicepresidente dell’Eurocamera Eva Kaili, hadi aver fatto parte di un’organizzazione utilizzata dal Marocco e dal Qatar allo scopo di interferire e condizionare gli affari europei. Il suo ruolo era quello di gestire i contanti. Lo scrive stamane il quotidiano francofono belga Le Soir in base a documenti visionati insieme a La Repubblica. Secondo quanto scrive il giornale,avrebbe anche indicato di sospettare che Andrea Cozzolino e Marc Tarabella, entrambi europarlamentari del gruppo S&D, avrebbero presotramite Antonio Panzeri. Il Marocco sarebbe coinvolto nella vicenda di sospetta corruzione attraverso il suo servizio di informazione esterna, la Dged. In base ai documento consultati dai due quotidiani – si ...

