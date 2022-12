Qatargate | Cuperlo | ' sinistra chiamata a fare i conti con questione morale penetrata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic (Adnkronos) - "La realtà è che lacon unadentro di sé e che nessuna scorciatoia, individuale o giudiziaria, può assolvere". Lo scrive Giannia proposito delin una lettera sulla 'Stampa' che il parlamentare dem rilancia sul suo profilo Facebook. "La sintesi? Penso che ladi oggi sta nell'avere 'corrotto' non già e solo singoli individui, ma la nozione stessa di politica privandola di quella radice popolare e partecipata che rappresentava l'anticorpo fondamentale contro percorsi degenerativi che non sono un destino obbligato", scrive tra l'altro. "Soprattutto non ...