Qatargate - Bonomi | Pressioni sulla rotta europea dell' automotive?

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Negli ultimi giorni, le istituzioni europee sono state investite dal cosiddetto, uno scandalo di tangenti e corruzione che ha messo a nudo possibili ingerenze del Qatar nei processi decisionali e legislativi comunitari e sollevato non pochi dubbi sulle attività di lobbying tra Bruxelles e Strasburgo. Per esempio, il presidente di Confindustria, Carlo, si chiede see potenze estere non abbiano influenzato alcunee recenti decisioni che riguardano anche il settore automobilistico, a partire dall'ormai famoso bando alle endotermiche previsto dal pacchetto "Fit for 55". "La vicendacorruzione che ha coinvolto esponenti del Parlamento Ue deve far riflettere perché fa venire il dubbio che alcuni provvedimenti siano stati influenzati da economie straniere. A questo proposito, mi ...