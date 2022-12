Qatar-gate | il parlamento Ue rischia di venire giù Sarebbero oltre 60 i politici coinvolti La rete italiana

Leggi su affaritaliani

Lo scandalo di esplodere ai massimi livelli. Secondo i media greci potrebbero essere più di 60 gli eurodeputati finiti nell'inchiesta della giustizia belga. Secondo la rivelazione dell'emittente privata Mega Tv, che non ha trovato conferme dalla Procura belga, si tratterebbe per lo più di parlamentari dei Socialisti & Democratici, del Partito popolare europeo e di altre formazioni di sinistra. Nelle carte dei giudici - si legge su Repubblica - spunta la: gli 007 del Marocco avrebbero dato soldi a Panzeri e al suo giro, formato da: Cozzolino, Moretti, Arena e il capogruppo Pd Bonifei. Giorgi, compagno della ex vicepresidente Ue Kaili (destituita), esce allo scoperto: "Sono stato io a prendere le bustarelle".