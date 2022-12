Qatar 2022 | Rooney stuzzica Cristiano Ronaldo con un tweet del 2012

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Waynetira fuori un vecchiodelsu Lionel Messi: provocazione verso l’ex compagno di squadra,? Dopo la vittoria dell’Argentina di ieri sera, che diventa la prima finalista diWayneha tirato fuori un vecchiosu Lionel Messi risalente addirittura al. Unin cui qualcuno ha voluto vedere una frecciata a. Nothing has changed. ?????? https://t.co/j5GjcKto13— Wayne(@Wayne) December 14,– «Messi è assurdo. Per me il migliore di sempre».– «Non è cambiato ...

...00 Prisma Taranto - Milano 1 - 3 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE B 20:30 Brescia - Parma 0 - 2 BASKET - SERIE A2 20:30 Juvi Cremona - Piacenza 66 - 98 CALCIO - MONDIALI20:00 Argentina - ...Didier Deschamps è il quarto allenatore a guidare una Nazionale in due finali consecutive del Mondiale, dopo Vittorio Pozzo con l'Italia (1934 e1938), Carlos Bilardo con l'Argentina (1986 e 1990) e ...La Francia è la seconda finalista dei Mondiali in Qatar. La formazione francese ha battuto per 2-0 il Marocco, raggiungendo l'Argentina nell'incontro che varrà il titolo ...Ounahi ed Enzo Fernandez in mediana più Mbappé e Perisic in attacco per una formazione da sballo Mario Ruggiero Da 32 squadre a 4. Solo una fra queste sarà sul tetto del Mondo. Con Croazia-Argentina d ...