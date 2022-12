Qatar 2022 | polacco Marciniak arbitra la finale Argentina-Francia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Doha, 15 dic. - (Adnkronos) - Szymonè l'arbitro designato per ladei Mondiali in, in programma domenica 18 dicembre tra. Il 41enneha già diretto due partite della fase-Danimarca (2-1) e-Australia (2-1). Sarà invece diretta daliota Al Jassim laper il terzo e quarto posto tra Marocco e Croazia.

Per la prima volta un arbitro polacco dirigerà la finale del Mondiale . Sarà Szymon Marciniak il primo ufficiale di Argentina - Francia , ultimo atto di. Il 41enne di Plock, internazionale dal 2011, è al suo secondo Mondiale. Oltre a lui, la quaterna arbitrale sarà poi composta da Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz e Tomasz Kwiatkowski . ... Qatar 2022, Argentina-Francia sarà una finale tutta "europea". 16 convocati dalla Liga Il presidente della Commissione Arbitri della FIFA Pierluigi Collina ha parlato ad Adidas: "Durante la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 abbiamo visto per la prima volta in assoluto una partita dei ...