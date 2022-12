Qatar 2022 e ascolti tv | record per Francia-Marocco

Daniele Adani non sarà nella sua postazione come seconda voce per la telecronaca di Argentina - Francia , finale dei Mondiali in. In queste settimane le sue performance in occasione delle sfide dell'albiceleste hanno fatto il giro dei social. Le sue urla, i suoi commenti alle magie di Leo Messi , i paragoni con Maradona ,...E 'PANZEROTTO' - Dal Glass studio di via Asiago si continua a parlare alla pancia del Paese. In prima pagina ancora ile le mazzette all'Euro Parlamento. C'è cultura nello scandalo di Bruxelles, titola un giornale. 'Ma quale, ma dove, ma quando In Sicilia semmai c'è cultura: 'Futti, Futti che Dio perdona a ...(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Ancora un record di ascolti per i Mondiali di Calcio in Qatar: la semifinale Francia-Marocco, in onda in prima serata su Rai 1, ha segnato 11 milioni 803 mila telespettatori e ...Daniele Adani non sarà nella sua postazione come seconda voce per la telecronaca di Argentina-Francia, finale del Mondiale in Qatar. In queste settimane le sue performance in occasione ...