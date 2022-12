Putin | «Il tentativo dell’Occidente di distruggere l’economia russa è fallito Il rublo è fra le monete più forti al mondo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 dicembre 2022) «Contro di noi un’aggressione economica senza precedenti». Le parole di Vladimirarrivano mentre al Consiglio europeo di Bruxelles si discute proprio della reazione europea all’invasionein Ucraina. Il capo del Cremlino, in videocollegamento, ha preso parola alla riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico e i progetti nazionali. Il suo discorso è riportato dagli organi di stampa di Mosca e verte sull’esaltazione della «resilienza delle finanze russe» e sul presunto crollo deloccidentale. «Come sapete, è stato lanciato un enorme attacco sanzionatorio contro la Russia. Mirava essenzialmente a schiacciare la nostra economia in breve tempo, esaurendo la nostra valuta nazionale – il– e provocando un’inflazione distruttiva. Ma ilè diventato una delle valute più ...