Putin | Dall' Occidente guerra economica contro la Russia | Mosca | Il Vaticano si è scusato per le parole del Papa

Sono troppe le distanze tra gli attori in causa :pretende ancora l'annessione dei territori ... che pure i russi davano acquisita per fatto compiuto'occupazione del 2014. Tra gli Stati che ......hanno attaccato il centro di Kherson per la seconda volta in pochi giorni colpendo a 100 metri'... Continuiamo i nostri colloqui cone Zelensky in questa direzione. Si spera di raggiungere ...L'esercito russo tenterà nuovamente di conquistare Kiev. A innestare nuove preoccupazioni sulle sorti della guerra in Ucraina è il capo delle forze aramate di Kiev, ...Arroccato e silente. E' così che, inaspettatamente, il presidente russo Vladimir Putin chiuderà il 2022. Nelle prossime settimane, dunque, non taceranno le armi in Ucraina ("Nessuna tregua per le Fest ...