Puglia | medici di famiglia | oggi luci spente | visite a lume di candela Protesta

Quotidiano Sanità

... tra i quali figurano treche si sono distinti nelle più delicate fasi dell'emergenza ... Maggiore di Polizia Locale in quiescenza, di Canosa di. 2. Onorificenza di Cavaliere al Merito ......deiVeterinari della provincia di Salerno. Interverranno: Dr. Alessandro Raffaele con il "Focus sull'applicazione del REG. UE 2017/625" ; Dr.ssa Roberta Ragosta - Direttore UVAC/PCF, ... Payback dispositivi medici. In Puglia vale 246 mln, Aforp chiede sospensiva in attesa di pronunciamento del Tar “Meno sanità”, meno servizi e opportunità di cura al Sud che al Nord. Dal 1995 a oggi la Puglia ha perso 6 aziende sanitarie locali (Asl), 34 strutture ospedaliere e ...Tra qualche giorno, nuovo bando per l'area dell'emergenza. Servono 25 medici. Più di 50 aggressioni ai sanitari in un anno. Per far funzionare il pronto soccorso, operatori presi in prestito da altri ...