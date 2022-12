Proroga Superbonus 110 | nessuno slittamento al 31 dicembre | doccia fredda per chi ci sperava

110%, nessunaal 31 dicembre . Crediti d'imposta: le cessioni salgono a tre . Camera al voto entro il 23 dicembre .110%, nessunaal 31 dicembre. Su questo ...Unainutile per la CILAS Laddove non risultino rispettate le citate condizioni sulla CILAS e sulla delibera assembleare , dunque, per le spese 2023 ci sarà lo stop al 110 e il...La scadenza del Superbonus 110% rimane al 25 novembre. Dal 2023 le agevolazioni calano al 90%. Ma aumentano da 2 a 3 le cessioni del credito d'imposta ...La proroga del Superbonus al 31 dicembre "non ci sarà". Secondo fonti del ministero dell'Economia, la scadenza per chiedere l'incentivo alle ristrutturazioni al 110% resterà fissata al 25 novembre, co ...