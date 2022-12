Profondo rispetto per tutta la Russia La Santa Sede si scusa per le parole del Papa

Servizio Informazione Religiosa

... Pietro Parolin', in cui si dice che il Vaticano 'si scusa con la parte russa, la Santa Sede haper tutti i popoli della Russia, la loro dignità, fede e cultura, così come per gli ...... Pietro Parolin', ha annunciato Zackarova, in cui si dice che il Vaticano 'si scusa con la parte russa, la Santa Sede haper tutti i popoli della Russia, la loro dignità, fede e ... Ucraina: Bruni, "contatti diplomatici" su parole di scusa del Vaticano riferite da parte russa Bergoglio aveva accusato i due popoli di essere la “parte più brutale delle truppe russe” nel conflitto. Ora sono arrivate le scuse della Santa Sede. Mosca: “Non vediamo l’ora di continuare un’interaz ...