Presentato progetto ‘Roma Silenziosa Bellezza’ | la capitale mai vista prima

Leggi su italiasera

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ statoa Palazzo Venezia a Roma ilpatrocinato dal Comune capitolino che comprende il volume edito da Rizzoli per conto di Webuild e la mostra organizzata con l’Istituto Vive – Vittoriano e Palazzo Venezia nella Sala Zanardelli al Vittoriano. L’obiettivo è raccontare una Roma inedita mai, sospesa in un tempo indefinito, avvolta da un’aura di bellezza “dormiente”, che viene dal passato per lasciarci una nuova visione di futuro. La Città Eterna nei mesi del lockdown in una dimensione nuova non solo di spazio urbano antico, ricco di storia e di bellezza, ma anche come reticolato urbano che appare libero, ricco di possibili nuove interpretazioni. Alla presentazione del...