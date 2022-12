(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 7 idelper lasui tumori e le malattie rare. La premiazione della 9° edizione dell'iniziativa annuale è avvenuta nel corso di una cerimonia, all'Acquario Romano di Roma, alla quale hanno partecipato associazioni di pazienti, istituzioni, clinici e rappresentanti istituzionali. All'edizione 2022, che ha ospitato anche la campagna ‘Un posto occupato' contro la violenza di genere e ha previsto, per la prima volta, il-Uno Sguardo Raro, erano presenti in sala, oltre al promotore del, Osservatorio malattie rare, 5 co-organizzatori, 3 partner, 7, 10 patrocini, 18 sponsor. Il, ideato 10 anni fa da Osservatorio malattie rare è ...

La Svolta

Roma, 15 dic. " Sono 7 i vincitori delper la comunicazione sui tumori e le malattie rare. La premiazione della 9° edizione dell'iniziativa annuale è avvenuta nel corso di una cerimonia, all'Acquario Romano di Roma, alla quale ......il cortometraggio "Il mondiale in piazza" di Vito Palmieri che ha ottenuto il primo"MigrArti" alla Mostra del Cinema di Venezia 2018. Prevista la partecipazione dell'imam di Fossombrone,... Ultimo'ora: Premio Omar per la comunicazione, 7 i vincitori Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 7 i vincitori del Premio Omar per la comunicazione sui tumori e le malattie rare. La premiazione della 9° edizione dell iniziativa annuale è avvenuta ...(Adnkronos) – Sono 7 i vincitori del Premio Omar per la comunicazione sui tumori e le malattie rare. La premiazione della 9° edizione dell’iniziativa annuale è avvenuta nel corso di una cerimonia, all ...