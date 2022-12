Pos obbligatorio a 30 euro e pensioni | come cambia la manovra

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La soglia per i pagamenti elettronici con il Pos senza sanzioni per gli esercenti, contenuta nella, potrebbere. Se il tetto al contante resterebbe immutato, salendo fino a 5mila, quello per il Pos osecondo le ultime l'ipotesi parlamentari si dimezzerebbe fino a un massimo di 30dagli attuali 60. Una mossa che da una parte andrebbe incontro a chi paga solo con carte e bancomat, riporta il Corriere, dall'altra accoglie parzialmente i rilievi della Commissionepea che ha promosso la Legge di Bilancio del governo di Giorgia Meloni, a eccezione proprio dei due tetti a contante e Pos. Per quanto riguarda le, su Quota 103 "non dovrebbero esserci novità" ma si registra l'apertura del Tesoro ...

... in particolare sui settori di pensioni e dell'evasione fiscale, incluso sull'usodei pagamenti elettronici e la soglia legale dei pagamenti in contanti'. Inoltre l'Italia 'non ha ancora ...... avverte la Commissione , "su tasse, pensioni ed evasione fiscale, soprattuttoe tetto al ... anche per quanto riguarda l'usodei pagamenti elettronici e le soglie legali per i ...La soglia per i pagamenti elettronici con il Pos senza sanzioni per gli esercenti, contenuta nella manovra, potrebbe cambiare. Se il tetto al ...Contanti, il governo abbasserà la soglia per i pagamenti con Pos a 30 euro senza sanzione. Tetto resta a 5mila ...