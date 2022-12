Pos | la soglia dei pagamenti scende a 30 euro Le mosse del governo

In evidenza in primo piano, ", l'ipotesi dia 30 euro. Over 75, pensioni minime su. Niente proroga al Superbonus", resta il rischio che la Manovra slitti oltre i tempi dati dalla ...Contanti, laper i pagamenti consi abbassa a 30 euro . Ascoltati i rilievi critici giunti da Bruxelles, il Governo si accingerebbe a correggere la manovra sul fronte del limite all'uso del denaro ...La soglia per i pagamenti elettronici con il Pos senza sanzioni per gli esercenti, contenuta nella manovra, potrebbe cambiare. Se il tetto al ...Contanti, il governo abbasserà la soglia per i pagamenti con Pos a 30 euro senza sanzione. Tetto resta a 5mila ...