Portogallo | Fernando Santos | “Lascio con grande senso di gratitudine | è stato un onore allenare il mio paese”

(Di giovedì 15 dicembre 2022)ha deciso di lasciare la panchina del, lasciando un messaggio alla Federcalcio portoghese in cui spiega la sua scelta. Queste le sue parole: “Me ne vado con un enorme sentimento di, enorme per il privilegio che èessereallenatore e l’di rappresentare il. E’un sogno che ho realizzato, un obiettivo di vita che ho raggiunto. Tutti nessuno escluso. Quando guidi i gruppi devi prendere decisioni difficili, è normale che non tutti siano contenti delle scelte che ho fatto. Ma quelle che ho fatto sono state sempre pensando al meglio per la Nazionale”. SportFace.

Sono otto gli allenatori che hanno dato l'addio alle rispettive nazionali condotte a Qatar 2022. Santos del Portogallo è stato solo l'ultimo in ordine cronologico. Paulo Bento e Roberto Martinez sono stati i primi, Luis Enrique ha ricostruito la Spagna ma senza vincere e Louis Van Gaal