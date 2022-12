Pokémon Unite | Nuovi Pokèmon ed eventi per fine anno

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 15 dicembre 2022) TheCompany International ha annunciato oggi l’arrivo di alcuni fantastici aggiornamenti in, il giocostrategico di lotta a squadre che ora conta più di 100 milioni di download in tutto il mondo. Gli Allenatori potrfesteggiare l’arrivo dell’nuovo con una serie di aggiornamenti, tra cuiemozionantinel gioco, il debutto delDragapult, il pass di lotta stagione 13 e non solo. Per celebrare tutti insieme il traguardo dei più di 100M di download a livello globale, TheCompany ha deciso di regalare uno speciale codice in-game: THANKYOUFOR100MM. Se riscattato rifornirà i giocatori con 1000 Monete Heos eun Emblema d’oro casuale. The ...