Pnrr | Lollobrigida “Spostare fondi su misure più attrattive per imprese”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Molto bene i bandi che incrociano le reali esigenze dellecome i contratti di filiera e i sostegni agli investimenti sulla logistica agroalimentare.risultateed efficaci con domande che superano di gran lunga le disponibilità. Meno bene altri capitoli condizionati da impostazioni “ideologiche”, come gli incentivi ai trattori elettrici o altri che si sono scontrati con l'aumento dei costi delle materie prime”. Lo dice in un'intervista al Sole 24 Ore il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco, in merito al.“Irisparmiati sullemenoandrebbero ora spostati verso quelle con le maggiori richieste. Abbiamo proposto al ministro Fitto di ...