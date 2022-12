(Di giovedì 15 dicembre 2022) Avete mai pensato a come sarebbe lacon il? Probabilmente voi no, ma l’azienda americana che la produce sì. Si tratterebbe di unadal nome ‘’ e pubblicizzata di recente anche da Lindsay Lohan. Nello spot, l’attrice e cantante, indossando un abito natalizio, versa delin un bicchierone die sorride. La ciliegina sulla torta? Accompagna il tutto con dei biscotti con gocce di cioccolato. Per chi volesse, poi, vi sono anche altre ricette, come quella con ild’avena e il caramello. Oppure con panna e vaniglia. Se state rabbrividendo alla sola idea, sappiate che su TikTok in molti già hanno provato la”, verosimilmente per concorrere ad ...

Il Fatto Quotidiano

... il gioco è fatto, ecco la. A questo punto arriva l'attrice Lindsay Lohan , la quale nel momento in cui vede questae attraente bevanda l'assaggia ed esclama in questo modo: " That one ...... il gioco è fatto, ecco la. A questo punto arriva l'attrice Lindsay Lohan , la quale nel momento in cui vede questae attraente bevanda l'assaggia ed esclama in questo modo: " That one ... Pilk, la nuova “bevanda natalizia” che spopola sui social: Pepsi e latte insieme Avete mai pensato a come sarebbe la Pepsi con il latte Probabilmente voi no, ma l’azienda americana che la produce sì. Si tratterebbe di una nuova bevanda dal nome ‘Pilk’ e pubblicizzata di recente a ...Pilk il nuovo drink natalizio che impazza sui social è già un fenomeno: ecco che cos'è e come si prepara Natale è tradizione soprattutto a tavola e soprattutto in Italia. I trend culinari del Bel Paes ...