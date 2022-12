Piantedosi | Ocean Viking decise di andare in Francia | forse obiettivo era creare attrito politico?

Agenzia Nova

Roma 15 dicembre 2022 "L'Viking decise in autonomia di andare in Francia. Non è per caso che l'obiettivo della nave ...con la Francia" Lo ha dichiarato il Ministro dell'Interno Matteo...Il ministro è tornato sul caso della naveViking , che ha innescato forti tensioni diplomatiche con la Francia .si è detto "stupito" dalle dichiarazioni del governo francese, ... Piantedosi: “Mi chiedo se la Ocean Viking volesse creare attrito tra Italia e Francia” (Agenzia Vista) Roma 15 dicembre 2022“L’Ocean Viking decise in autonomia di andare in Francia. Non è per caso che l’obiettivo della nave fosse ...Migranti, decreto rave e caso Soumahoro: Matteo Piantedosi alla festa di Fratelli d'Italia traccia l'indirizzo del governo delle prossime settimane ...