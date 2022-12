Petrolio | per la Russia ora le entrate si riducono anche se l’export corre

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Mosca riesce ancora a esportare a livelli vicini a quelli di prima della guerra. Ma il valore del suo greggio crolla rapidamente. L’Aie taglia le stimesugli introiti passati: da marzo erano sopravvalutati per un miliardo al mese in media?

Seduta sulla paritàil(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 77,3 dollaribarile. Avanza di poco lo spread , che si porta a +194 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti ...Poco mosso il prezzo delall'indomani dell'inaspettato rialzo delle riserve Usa: il future ... Sale del 2,2% a 134,4 euromegawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam. Ppa - 15 - 12 -...Gli analisti della banca affermano che la revisione è imputabile ad una richiesta in arrivo dalla Cina inferiore al previsto, ad esportazioni della Russia molto vicine ai livelli precedenti il conflit ...