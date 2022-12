Calciomercato.com

L'ex direttore sportivo della Roma, Gianluca, ha parlato ai microfoni di 'Radio Radio'. Ecco le sue parole: "Ibanez tecnicamente è più ...fare esperienza in un'altra piazza. Il ...Commenta per primo Gianluca, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Radio 104.5 in merito ...fare esperienza in un'altra piazza. Il presidente Pallotta era ... Petrachi: 'Volevo portare De Zerbi alla Roma. E al Toro avevo preso Zapata'