Perché Paolo Del Debbio non conduce Dritto e Rovescio oggi | il motivo dell’assenza

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 dicembre 2022)Delnonla puntata didi, 15 dicembre 2022? Il giornalista è assente in questo che è l’ultimo appuntamento dell’anno con il talk i Rete 4, che tornerà regolarmente a gennaio 2023. A darne l’anteprima è stato TvBlog, secondo cui il giornalista è assentesarebbe stato colpito dall’influenza stagionale. D’altronde molti italiani in questi giorni sono a letto a causa dell’influenza, quest’anno arrivata in anticipo e particolarmente virulenta. EccoDelnon c’è questa sera a. Il programma di Rete 4 tornerà dopo la sosta natalizia, il 12 gennaio 2023. Ma chi sostituisce ...