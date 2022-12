Perché il tifoso dell’Atalanta non si è imborghesito | l’ABC del calcio tramandato a Bergamo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La tifoseriaè cambiata con i risultati degli ultimi anni? Un concetto di valorida sempre L’Atalanta può sicuramente vantare di avere una tifoseria molto appassionata, ma come tutte le squadre che stanno ottenendo risultati positivi anche lei non è esente da una nuova ondata di tifosi: etichettati fin da subito come semplici occasionali solo per essersi avvicinati ai colori nerazzurri in quel determinato periodo. «Rieccoli sul carro dei vincitori. Troppo facile! Io seguo l’Atalanta dalla C, ma ora è una moda». Queste sono le cosiddette frasi che vengono dette da gran parte del popolo atalantino quando si tratta di descrivere l’evoluzione della tifoseria: considerando che il 76% di costoro (raccogliendo un campione di 365 sostenitori su Instagram) pensa che orami allo stadio ci sia soltanto gente che non sa cosa significa ...