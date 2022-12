Per combattere l’insonnia è importante uscire ogni giorno

Leggi su dilei

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Non chiudetevi in casa. Anche se fa freddo e magari le giornate non sono proprio l’ideale per la passeggiata.ed esporsi alla luce non è solo un corroborante per l’umore e ci consente di incontrare persona, ma potrebbe diventare una vera e propria profilassi per chi soffre d’insonnia. A dirlo, con un’originale indagine apparsa su Journal of Pineal Research, sono alcuni studiosi dell’Università di Washington. L’esposizione alla luce, anche nelle giornate più corte dell’anno come quelle che stiamo vivendo, potrebbe diventare infatti un meccanismo chiave per regolare i bioritmi dell’organismo nelle 24 ore e quindi consentirci di riposare al meglio. Sotto esame gli studenti Gli esperti chiamano alcuni momenti delle 24 ore “porte” del sonno. Sono il periodo in cui è più facile chiudere le palpebre e addormentarsi. Lo ...