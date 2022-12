Pediatria | neonatologi | ' alzata attenzione a streptococco A dopo alert europeo'

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Milano, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Si alza il livello dianche in Italial'lanciato nei giorni scorsi dall'Organizzazione mondiale della sanità-Ufficio regionale per l'Europa e dal Centroper il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) sull'aumento rilevato fra i bimbi europei di casi di malattia invasiva e morti dadi gruppo A. "Siamo stati allertati dai dati anglosassoni e francesi - spiega all'Adnkronos Salute Andrea Dotta, componente del Consiglio direttivo della Società italiana dia (Sin) - Per cui, visto che queste forme febbrili coincidono spesso con le forme soprattutto influenzali", i casi "vengono screenati per un'eventuale infezione da, si fanno dei tamponi mirati alla ricerca di ...

Siena News

'La Giunta Toti voleva letteralmente smantellare il centro nascite dell'ospedale Villa Scassi senza pensare alle conseguenze disastrose per il territorio'. Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa ...'I neuropsichiatri infantili, in collaborazione con ie i pediatri seguono lo sviluppo ... nell'inverno 2021 - 2022 il virus respiratorio sinciziale, spiega il direttore didell' ... “Specializzando in prima linea”, meeting in Pediatria e Neonatologia alle Scotte Questa mattina la visita del questore Mannoni. Il grande cuore della Questura di Grosseto per il Natale dei piccoli della Pediatria del Misericordia ...Il picco di influenza e brionchioliti sta colpendo duro a Bologna. E così l’ospedale Maggiore ha dovuto riorganizzare in tutta fretta la propria pediatria, per garantire più letti ai bambini. In… Legg ...