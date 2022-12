Pecoraro | “Juve fatti gravissimi | da penalizzazione”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Giuseppeex capo della Procura Federale Figc ha parlato del casoe delle possibili penalizzazioni on sede sportiva. Ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha detto: “Terremotontus? Sono, a mio parere. Come il codice di giustizia sportiva fa intendere, il fair play sportivo comprende anche quello finanziario, economico e gestionale e diventa un fatto molto grave presentarsi in una competizione sportiva con falsi in bilancio, accordi con giocatori, come leggo dai quotidiani, perché significa non competere alla pari con altre squadre. Di qui possiamo arrivare fino all’illecito sportivo. L’art.31 va applicato. Parliamo di cose grosse di, non multe. Quando sono stato procuratore ci sono stati i processi di Palermo, Bari, Foggia, Chievo, ...