Pastore | «Messi è un leader nato | è normale paragonarlo a Maradona dopo questo Mondiale»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’ex centrocampista del Psg e dell’Argentina Javier, parla deldia L’Equipe. «Mi impressiona enormemente. Vediamo un Leo molto maturo, molto ben preparato. La verità è che si è avvicicon molta pressione, come sempre accade in Argentina. È il miglior giocatore del mondo e lo vediamo sempre come il salvatore, il “prescelto”, colui che può farci vincere il trofeo. Quindi, sta ovviamente affrontandoproblema con molta pressione, ma penso che lo stia gestendo molto bene in questa Coppa del Mondo. Sta vivendo un torneo incredibile, probabilmente uno dei suoi migliori, almeno in termini di statistiche (5 gol, 3 assist). Ha sempre giocato un ruolo importante in tutti i Mondiali a cui ha partecipato ma in Qatar, ha aggiunto ...