Partiti | sondaggio Euromedia | Fdi al 28 | 6% | seguono M5S con 17 | 2 e Pd con 15 | 8%

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Nella trasmissione di oggi, 15 dicembre 2022, Porta a Porta pubblica unrealizzato daResearch di Alessandra Ghisleri relativo alle intenzioni di voto degli italiani. Per Ghisleri il partito del premier Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, si conferma primo partito italiano con il 28.6% con in piccolo incremento dal 16 novembre dello 0.1%. La seconda posizione è ormai stabilmente acquisita dal Movimento 5Stelle con il 17.2% (+ 0.7%), il Partito Democratico sarebbe quindi terzo partito italiano al 15.8% (- 1.6%). La Lega rimane nella quarta posizione al 9.7% (- 0.5%), tallonata da Azione -Italia Viva che è stabile all'8.5%. Quindi Forza Italia al 7.8% (+ 1.7%), Alleanza Verdi e Sinistra scenderebbe al 2.6% (- 0.7%), la nuova formazione politica di Paragone, Per l'Italia, otterrebbe il 2.5% (+ 0.1). Poi ...

QuiFinanza

Quello che salta subito all'occhio è che, fa tutti i, continua a tenere testa Fratelli d'... Ecco chi sarà il nuovo segretario: ilche fa tremare il PdFdI ferma la sua corsa e resta stabile al 30,8%, come una settimana fa. Dal nuovoSwg per La7, il M5S - sempre in seconda posizione - guadagna mezzo punto e stacca il ... Come si voterebbe oggi Caduta libera per un partito Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Nella trasmissione di oggi, 15 dicembre 2022, Porta a Porta pubblica un sondaggio realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri relativo alle intenzioni di voto..window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-98899096-25e1-a1b0-87d6-886d184491 ...