Paola & Chiara dal vivo per due concerti evento a Milano e Roma

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In attesa del loro ritorno al Festival di Sanremo,annunciano due, le info sui biglietti In attesa di rivederle sul palco dell’Ariston come artiste in gara per la 73° edizione del Festival di Sanremo,tornano a farci ballare e cantare dalconper sempre: due elettrizzanti appuntamenti prodotti dacon cui il duo iconico degli anni 2000 è pronto a conquistare due dei club più famosi d’Italia. È il comeback più atteso del 2023 quello delle sorelle Iezzi che, dopo 10 anni di stop, sono pronte ad incontrare il loro ...