Pallanuoto | i convocati dell’Italia per il common training con la Grecia ad Atene

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il Settebello chiuderà l’anno solare 2022 ad, in, dove la Nazionale italiana dimaschile sosterrà da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre uncon i padroni di casa ellenici, durante il quale saranno previste partite amichevoli. Il commissario tecnico Alessandro Campagna, che partirà alla volta della capitale greca con l’assistente Amedeo Pomilio, il fisioterapista Eithan Cousin, il videoanalista Paolo Baiardini, il preparatore atletico Alessandro Amato ed il preparatore dei portieri Goran Volarevic, ha convocato 18 giocatori. IJacopo Alesiani, Edoardo Di Somma e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia) Francesco Cassia, Francesco Condemi e Filippo Ferrero (Ortigia 1928) Luca Damonte (Ferencvaros) Andrea Mladossich ...

