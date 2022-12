Pacco danneggiato dal corriere? Ecco cosa fare

Money.it

A riguardo, l'oggetto smarrito e quelloequivalgono per la legge. L' articolo 63 del ...che se il cliente non si trova a casa e chiede a un amico o a un negoziante di ritirare ilin ...Ignoti hanno anchel'ingresso della residenza dell'ambasciatore dell'Ucraina in ... Le autorità iberiche erano già in allerta Uninsanguinato anche all'ambasciata ucraina a Madrid, ... Pacco consegnato danneggiato, come e quando farsi rimborsare Ecco come difendersi se il corriere lascia il pacco incustodito: secondo la normativa contenuta nel Codice di consumo la responsabilità è quasi sempre del venditore.Ignoti hanno anche danneggiato l'ingresso della residenza dell'ambasciatore dell'Ucraina in Vaticano. Lo denuncia il ministero degli esteri ucraino, come riporta Unian, affermando che le minacce sono ...