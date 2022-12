Ostia | attraversa sul cavalcavia e viene investita | ragazza ferita gravemente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 15 dicembre, a, aldi viale della Vittoria, da tutti conosciuto come “secondo”. Unaha – in maniera incosciente –to la strada, oltrepassando i paletti metallici, che in quel punto vietano il passaggio proprio per la pericolosità della strada per mancanza di visibilità. Roma, 14enne investito da un’auto: è in pericolo di vita L’investimento In quel momento sopraggiungeva uno scooter. Il conducente, non vedendo in tempo la, non è riuscito ad evitarla, investendola in pieno. La giovane è letteralmente volata, ricadendo poi a terra violentemente e perdendo i sensi. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia locale di ...