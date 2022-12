Oroscopo Branko 16 dicembre 2022 | le previsioni di venerdì segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 dicembre 2022)16. La freddissima settimana dista per giungere al capolinea e molti hanno già attivato il conto alla rovescia perché manca davvero poco al Natale. E alle feste, quelle amate da grandi e piccini. Siamo a, il weekend si avvicina e molti hanno già in mente cosa fare sabato e domenica. Ovviamente i fortunati, quelli che potranno staccare un po’ la spina dal lavoro e dalla quotidianità di sempre. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questosul fronte sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Non ci resta che scoprirlo con le, sempre puntuali per ogni, dell’amato astrologo ...