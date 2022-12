“Ora trasemu e ti vinemu a tagghiari a testa” | la denuncia di una donna monrealese

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 15 dicembre 2022) MONREALE – “Chiedo al sindaco e ai carabinieri di darmi un aiuto, la mia vita è diventata un inferno”. A lanciare l’appello una signora anziana, disabile, che vive in un appartamento di via Pio La Torre, a Monreale. “Da 5 anni subisco ogni tipo di angheria da un gruppetto di ragazzi e dai loro genitori. Ho ricevuto anche minacce, tanto da avere presentatoai Carabinieri di Monreale”. Lavive in un appartamento al piano terra nel quartiere di case popolari a pochi metri dalla caserma dei Carabinieri. “I Carabinieri conoscono queste persone, li hanno richiamati, ma al momento non riescono a fare nient’altro. Subisco insulti da 5 anni, da fuori la porta mi gridano: “buttana”, “pulla”, “sciancata”. Un giorno con una spranga mi hanno minacciato dalla finestra: “Ora trasemo e ti venemo a tagghiare a””. L’anziana ...