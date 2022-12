Operativo il Battlegroup Bulgaria Così l’Italia rafforza il fianco est

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un importante contributo per ilmento della postura difensiva di presenza e deterrenza lungo ilsud est dell’Alleanza. È la definizione data dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, commentando il raggiungimento della piena capacità operativa delmultinazionale della Nato in, a guida italiana. “Ancora una volta – ha commentato il ministro – le Forze armate italiane, in piena sinergia con alleati e partner, si sono dimostrate prezioso strumento a garanzia della stabilità internazionale evidenziando comprovate capacità e apprezzata leadership”.L’unità multinazionale, basata principalmente sul 42simo battaglione meccanizzato bulgaro e sull’82simo reggimento di fanteria “Torino” italiano ha raggiunto il traguardo al termine ...