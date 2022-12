Omicidio Ciatti | la famiglia del giovane farà ricorso contro la sentenza spagnola

Così Luigi, il padre del giovane fiorentino ucciso in Spagna nell'estate del 2017, all'... accusato divolontario, che è latitante. 'Intanto va avanti il processo anche in Italia - ha ...Così Luigi, il padre del giovane fiorentino ucciso in Spagna da un calcio sferratogli in una ... accusato divolontario, che è latitante. "Intanto va avanti il processo anche in Italia -...Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta' o rifiutarne l'uso facendo click su 'Continua senza accettare'. (ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - "La vita di Niccolò no ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...